Задание спишь текст,вставляя пропущенные окончания имен прилагательных

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Задание спишь текст,вставляя пропущенные окончания имен прилагательных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последний яркими снежного лесные первые душистые молодые пернатые  тёплого
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