Задание спишь текст,вставляя пропущенные окончания имен прилагательных
Русский язык
Задание спишь текст,вставляя пропущенные окончания имен прилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последний яркими снежного лесные первые душистые молодые пернатые тёплого
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