Спишите.поставьте словосочетания в указаном падеже. могучие богатыри (Д.П), интересный люди (Р.П), новые предметы (Т.П), громадные сосны (В.П), резиновые лодки (П.П)
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Спишите.поставьте словосочетания в указаном падеже. могучие богатыри (Д.П), интересный люди (Р.П), новые предметы (Т.П), громадные сосны (В.П), резиновые лодки (П.П)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могучим богатырям(д.п) Интересных людей(р.п) Новыми предметами(т.п) Громадные сосны(в.п) О резинывых лодках(п.п)
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