Пожалуйста решите вариант отображенный на фотке, цена вопроса 55 баллов и огромное человеческое спасибо. :3

Алгебра

Пожалуйста решите вариант отображенный на фотке, цена вопроса 55 баллов и огромное человеческое спасибо. :3

Автор: Гость