Пожалуйста решите вариант отображенный на фотке, цена вопроса 55 баллов и огромное человеческое спасибо. :3
Алгебра
Пожалуйста решите вариант отображенный на фотке, цена вопроса 55 баллов и огромное человеческое спасибо. :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. А) f(x) = 4x^5 - 4x + 1 f'(x)= 20x^4 - 4 Б) f(x) = (3x^2 - 1)*cosx f'(x)= 6x*cosx - (3x^2 - 1)*sinx В) f(x) = (2x)^(1/2) + tgx f'(x)= 1/(2x)^(1/2) + 1/(cosx)^2 2. f(x) = 2/x^2 f'(x)= -4/x^3 f'(2)= -4/8 = -1/2 3. А) f(x) = (6x - 4)^(1/2) f'(x)= 3/(6x - 4)^(1/2) Б) f(x) = (3 - 2x)^6 f'(x)= -12 * (3 - 2x)^5 В) f(x) = 6/(5x - 1)^3 f'(x)= -90/(5x - 1)^4 4. y = kx + a k = f'(-2) f(x) = 4x^3 - 2x f'(x)= 12x^2 - 2 f'(-2)= 48 - 2 = 46 k = 46 y(-2)= f(-2) f(-2)= 4*(-8) - 2*(-2) = -32 + 4 = -28 -28 = 46*(-2) + a a = 64 y = 64 + 46x
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