Как правильно написать безударную гласную с корне слова?
Русский язык
Как правильно написать безударную гласную с корне слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Важно подобрать правильное проверочное слово. Рассмотрим слова просв...щение и посв...щение. Проверочное слово для слова просв...щение — свет, поэтому надо писать просвещение. Проверочное слово для слова посвящение — святость, поэтому посвящение пишется через букву я. Проверочное слово должно быть однокоренным, то есть непременно близким по смыслу.
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