А какое прозвище получила щука? Помогите пожалуйста разобраться ! Даю 12 баллов !

Русский язык
А какое прозвище получила щука? Помогите пожалуйста разобраться ! Даю 12 баллов !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щука получила прозвище " Пресноводная акула"
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