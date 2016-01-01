упростите числовое выражение(1/5+1/5+1/5)*1/3
Математика
упростите числовое выражение(1/5+1/5+1/5)*1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5+1/5+1/5=3/5 так как у нас общий знаменатель будет 5, потому мы можем складывать числа 3/5*1/3=1/5 ответ будет 1/5
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