На заседание Академии наук приехало 100 академиков, из них 40 академиков-женщин. Сре??и академиков-мужчин 35 имеют бороду, а 30 — усы. У 10 академиков-мужчин нет ни бороды, ни усов. Сколько академиков-мужчин имеют и бороду, и усы?
Математика
На заседание Академии наук приехало 100 академиков, из них 40 академиков-женщин. Сре??и академиков-мужчин 35 имеют бороду, а 30 — усы. У 10 академиков-мужчин нет ни бороды, ни усов. Сколько академиков-мужчин имеют и бороду, и усы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 академиков не считаем женщин и тех, у кого нет ни бороды, ни усов, остается 50 человек а бороду или/и усы имеют 65 получается, что 15 человек имеют и то, и другое
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