Найдите предложение без речевой ошибки. 1. Как летом роем мошкара летит на пламя, с??етались хлопья со двора к оконной раме. 2. И стоят наши дальневосточные берёзки в своём подвенечном саване. 3. До сих пор неизвестно, кто же т...

Русский язык
Найдите предложение без речевой ошибки. 1. Как летом роем мошкара летит на пламя, с??етались хлопья со двора к оконной раме. 2. И стоят наши дальневосточные берёзки в своём подвенечном саване. 3. До сих пор неизвестно, кто же творец этого уникального творения. 4. Котловина производила уютное впечатление.
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Без речевой ошибки предложение 1.
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