Как правильно -о ученике или об ученике - и почему
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Как правильно -о ученике или об ученике - и почему
Ответ(ы):
Гость:
Об ученике. Потому что первая буква слова после предлога - гласная.
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