Катер собственная скорость которого равна 15 км/ч прошёл 60 км по реке от одной прис??ани до другой и вернулся обратно,за это же время спасательный круг упавшиц за борт с катера проплывёт 25 км.Найдите время движения катера по ...

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Пусть х км в час - скорость течения реки Тогда (15+х) км в час - скорость катера по течению, (15-х) км в час - скорость катера против течения. 60/(15+х) ч - время катера по течению 60/(15-х) ч- время катера против течения. 25/х ч - время спасательного круга по течению реки со скоростью течения реки Уравнение 60/(15+х) + 60/(15-х)=25/х или х²+72х-225=0 х=3 25/3 =8 часов 20 минут время катера по реке