Как правильно перевести :Я заработал миллион,пока пил кофе?
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Как правильно перевести :Я заработал миллион,пока пил кофе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I earned a million, while he drank coffee-я заработал миллион, пока пил кофе)))
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