помогите задачу решить!!!три друзья Дамир Рашит и Ильшат в лес пошли и начали деревья рубить они вмести срубили 10 деревьев Дамир меньше всех срубил деревьев ильшат больше всех срубил сколько каждый срубил деревьев из скольки в...
Другие предметы
помогите задачу решить!!!три друзья Дамир Рашит и Ильшат в лес пошли и начали деревья рубить они вмести срубили 10 деревьев Дамир меньше всех срубил деревьев ильшат больше всех срубил сколько каждый срубил деревьев из скольки вариатнов можно решить эту задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дамир-3 Ильшат-7 Вроде так,хотя без запятых,и хорошего объяснения,трудно решить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера: 1. прибавь 3 2. у??ножь на 2 Первая из них увеличивает число на экране на 3,...
Русский язык
(1)Я вышел из леса и остановился. (2)Передо мной раскинулось поле золотой ржи. (3)Вок??уг было тихо. (4)Приближалась гроза. (5)Тёмно-синяя туча...
Математика