помогите задачу решить!!!три друзья Дамир Рашит и Ильшат в лес пошли и начали деревья рубить они вмести срубили 10 деревьев Дамир меньше всех срубил деревьев ильшат больше всех срубил сколько каждый срубил деревьев из скольки в...

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помогите задачу решить!!!три друзья Дамир Рашит и Ильшат в лес пошли и начали деревья рубить они вмести срубили 10 деревьев Дамир меньше всех срубил деревьев ильшат больше всех срубил сколько каждый срубил деревьев из скольки вариатнов можно решить эту задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дамир-3 Ильшат-7 Вроде так,хотя без запятых,и хорошего объяснения,трудно решить
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