Помогите срочно нужно пожалуйста. Переведите текст☝зарание БОЛЬШЕ СПАСИБО◑ˍ◐♥♥
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Помогите срочно нужно пожалуйста. Переведите текст☝зарание БОЛЬШЕ СПАСИБО◑ˍ◐♥♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первые коренные американцы путешествовали( посетили) в Северную Америку из Сибири в течении ледникового периода.Сегодня Сибирь является частью России. Они путешествовали пересекая Берингово море ,когда оно было сушей между Аляской и Россией..
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