Помогите срочно нужно пожалуйста. Переведите текст☝зарание БОЛЬШЕ СПАСИБО◑ˍ◐♥♥

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Первые коренные американцы путешествовали( посетили) в Северную Америку из Сибири в течении ледникового периода.Сегодня Сибирь является частью России. Они путешествовали пересекая Берингово море ,когда оно было сушей между Аляской и Россией..