Как изменится кинетическая энергия тела при увеличении его скорости в 9 раза
Физика
Как изменится кинетическая энергия тела при увеличении его скорости в 9 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е=mV∧2/2 т.к. скорость в формуле возводится в квадрат, то кинетическая энергия возрастет в 81 раз
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