Составить 10 предложений со словами ненависть, недоумевать,негодовать,неистовств??,ненавистный ,небрежность ,неистовствовать, недоумение ,небрежный,негодование.

Гость: Гость:

1)у меня осталась ненависть к своим подругам 2)коля недоумевал, смотря на то, что делает катя 3)можно ли негодоввть по незначительным проблемам? 4)от боли я перешел в неистовство 5)катя была ненавистна к любителям рабства 6)небрежность-вот, главная проблема лизы 7)учитель снова стал неистовствовать 8)родители были в недоумении, когда узнали, что я получил двойку 9)небрежный почерк саши поразил всех 10)ннгодование-это бооьшая проблема каждого