Составить 10 предложений со словами ненависть, недоумевать,негодовать,неистовств??,ненавистный ,небрежность ,неистовствовать, недоумение ,небрежный,негодование.

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Составить 10 предложений со словами ненависть, недоумевать,негодовать,неистовств??,ненавистный ,небрежность ,неистовствовать, недоумение ,небрежный,негодование.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)у меня осталась ненависть к своим подругам 2)коля недоумевал, смотря на то, что делает катя 3)можно ли негодоввть по незначительным проблемам? 4)от боли я перешел в неистовство 5)катя была ненавистна к любителям рабства 6)небрежность-вот, главная проблема лизы 7)учитель снова стал неистовствовать 8)родители были в недоумении, когда узнали, что я получил двойку 9)небрежный почерк саши поразил всех 10)ннгодование-это бооьшая проблема каждого
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