На что указывают окончания глаголов ат ят ут ют? а на что окончания ит ыт ет ёт? зап??ши.
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На что указывают окончания глаголов ат ят ут ют? а на что окончания ит ыт ет ёт? зап??ши.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ут- настоящее время ят- настоящее время ат- настоящее время ит- настоящее время ет- настоящее время ёт- будущее время ыт- не знаю, но всего скорее прошедшее время
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