На разной глубине археологи обнаружили несколько обрывков берестяных грамот.Как узнать, какая грамота более древняя???
История
На разной глубине археологи обнаружили несколько обрывков берестяных грамот.Как узнать, какая грамота более древняя???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Более древняя та грамота которая находилась глубже всех.
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