На разной глубине археологи обнаружили несколько обрывков берестяных грамот.Как узнать, какая грамота более древняя???

История

На разной глубине археологи обнаружили несколько обрывков берестяных грамот.Как узнать, какая грамота более древняя???

Автор: Гость