На разной глубине археологи обнаружили несколько обрывков берестяных грамот.Как узнать, какая грамота более древняя???

История
На разной глубине археологи обнаружили несколько обрывков берестяных грамот.Как узнать, какая грамота более древняя???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Более древняя та грамота которая находилась глубже всех.
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