Помогите, пожалуйста! Нужно сделать небольшой анализ стихотворения «Варварство» — Мусы Джалиля.

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Сюжет стихотворения - карательная операция, расстрел фашистами мирных жителей, женщин и детей. Свое отноше­ние к происходящему поэт отразил в самом названии стихотворения: «Варварство». Не только автору противно происходящее, но и сама природа восстает про­тив этого варварства: на землю опустились тучи, «плакали… реки», «в ярости рыдала мать-Земля», «солнце скорбное в пос­ледний раз детей поцеловало». Героиня и ее ребенок обречены на смерть. Они находятся вместе последние минуты, и оба осознают это. Что же может быть страшнее этого состояния? Мать утешает сына в послед­ние мгновения жизни, в последний раз она дарит ему свою нежность и любовь: Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты вольно. Закрой глаза, но голову не прячь, Чтобы тебя живым не закопал палач. Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. Мать и дитя - это, по мысли поэта, есть то, что свято и незыблемо. Мать - это вечный символ природы, жизни, де­тям же принадлежит будущее. Фашисты стремятся уничтожить и будущее, и саму природу. И земля не в силах вынести этот позор, «варварство такое». Стихотворение имеет кольцевую композицию: начинает­ся и заканчивается оно мотивом гибели беззащитных людей, смерти матерей с детьми. Поэт использует свободную стро­фику, различные средства художественной выразительности: эпитеты: «бессильных женщин», «мутный дождь», «солнце скорб­ное», «мощный дуб», олицетворение: «плакали, как дети, реки…», «солнце скорбное… детей поцеловало…», «И в ярости рыдала мать-Земля…», инверсию: «Гневно бушевала Его ли­ства…», сравнение: «Он плачет и, как лист, сдержать не мо­жет дрожи», анафору: «Две жизни наземь падают, сливаясь, Две жизни и одна любовь!».