Напишите сочинение на тему Дружба используя вот такие основы↓ 1,2,3,4 - обзацы 1. Я д??маю что ... - это, на мой взгляд , ... 2. Ввести первый аргумент 3. Мой жизненный опыт не так велик, но в качестве примера я могу привест...

Гость: Гость:

Я думаю, что дружба - это, на мой взгляд, не то что близкие отношения, а умение относиться друг к другу с доверием, пониманием и общими интересами. С самого начала детства мы еще не знакомы с этим понятием, но мы пытаемся проявлять какой-то интерес к тому, с кем бы нам хотелось познакомиться. Тем самым в нас зарождается способность дружить. Мой жизненный опыт не так велик, но в качестве примера я могу привести следующую ситуацию, произошедшую со мной. Однажды я встретил лучшего друга, с которым мы играли, гуляли и делились всеми секретами и проблемами. Мне с ним было очень хорошо проводить время. Знаете, ведь это самое ценное, когда тебе есть с кем остаться наедине. Но с другой стороны, самое что есть нехорошее в дружбе - это предательство. Например, когда твой друг находит тебе замену, использует тебя или совсем забывает про тебя в тот момент, когда ты нуждаешься в помощи. Тогда ты понимаешь, что никакой он тебе не друг, а подлец, осмеявшийся так с тобою поступить. Анализируя выше сказанное, я могу сказать, что дружба - это, действительно, хорошо, ведь это привязанность друг к другу. Но не стоит забывать, что дружба между людьми тем хороша, что она должна быть крепкой и преданной.