Номер 4 плиз плиз пожалуста
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Номер 4 плиз плиз пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)How was the film? d)Well,it wasn't very good. 2)Where you at home last night? f)No,I was out. 3)Where were the children yesterday? с) They were at the cinema. 4)What was on TV last night? b)There was a film about dolphins. 5)Was the shop open? a)No,it wasn't.
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