Из чисел 21, 19, 30, 25, 3, 12, 9, 15, 6, 27 выбери: четыре таких числа, значение суммы которых ра??но 100
Математика
Из чисел 21, 19, 30, 25, 3, 12, 9, 15, 6, 27 выбери: четыре таких числа, значение суммы которых ра??но 100
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Ответ: 21, 9, 30, 25, 15.
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