Помогите пожалуйста с упражнением срочно спасибо
Русский язык
Помогите пожалуйста с упражнением срочно спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ложится,встаеться,друзья,вот пропущеные буквы. Что делает?ложится. Что сделают?поиграют.
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