Как правильно сидит где на стебельке или сидит на чём настибельке

Русский язык
Как правильно сидит где на стебельке или сидит на чём настибельке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сидит на чем на стибельке:))
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