Как правильно составить условие задачи,у нади было 100р.она купила две книги.одна к??ига стоит 20р,а другая 40р.сколько рублей сдачи должна получить надя?
Математика
Как правильно составить условие задачи,у нади было 100р.она купила две книги.одна к??ига стоит 20р,а другая 40р.сколько рублей сдачи должна получить надя?
Ответ(ы):
Гость:
Было-100р. Iк.-20р. IIк.-40р. Осталось-?р. 20+40=60(р.) 100-60=40(р.) Ответ: 40 рублей должна получить Надя (наверное так)
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