Как правильно? Ты ведь работал повар0м? Ты ведь работал поварам?
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Как правильно? Ты ведь работал повар0м? Ты ведь работал поварам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты ведь работал поваром! Пишем через о.
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