К наполовину заполненному баку вместимостью 2100 л подведина труба,через которую н??ливается по 230 л воды каждый час.На дне бака образовалась отверстие,через которое каждый час выливается 300 л воды.Через сколько часов бак буд...

Математика

К наполовину заполненному баку вместимостью 2100 л подведина труба,через которую н??ливается по 230 л воды каждый час.На дне бака образовалась отверстие,через которое каждый час выливается 300 л воды.Через сколько часов бак будет полностью пустой?

Автор: Гость