К наполовину заполненному баку вместимостью 2100 л подведина труба,через которую н??ливается по 230 л воды каждый час.На дне бака образовалась отверстие,через которое каждый час выливается 300 л воды.Через сколько часов бак буд...
Математика
К наполовину заполненному баку вместимостью 2100 л подведина труба,через которую н??ливается по 230 л воды каждый час.На дне бака образовалась отверстие,через которое каждый час выливается 300 л воды.Через сколько часов бак будет полностью пустой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300-230=70(л)-выливается в час 2100:70=30(ч) Ответ: 30 ч
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