Помогите, пожалуйста, с алгеброй. Найти площадь фигуры, ограниченной: 1)графиком функции y=sinx, отрезком [0;п] оси Ох и прямой, проходящей через точки (0;0) и (п/2; 1) 2) графиком функции y=cosx, прямыми х=3п/4, х=п и осью О...
Алгебра
Помогите, пожалуйста, с алгеброй. Найти площадь фигуры, ограниченной: 1)графиком функции y=sinx, отрезком [0;п] оси Ох и прямой, проходящей через точки (0;0) и (п/2; 1) 2) графиком функции y=cosx, прямыми х=3п/4, х=п и осью Ох 3)графиком функций у=кв.корень(х), у=(х-2)^2 и осью Ох Хоть что-нибудь, хелп!! срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Площадь равна сумме площади треугольника с высотой 1 и основанием π/2 и площади фигуры ,ограниченной функцией у=sinx на промежутке [π/2;π] S=1/2*1*π/2-cosx|π-π/2=π/4-cosπ+cosπ/2=π/4+1 2 S=Scosx=sinx|π-3π/4=sinπ-sin3π/4=1-√2/2=(2-√2)/2
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