Помогите, пожалуйста, с алгеброй. Найти площадь фигуры, ограниченной: 1)графиком функции y=sinx, отрезком [0;п] оси Ох и прямой, проходящей через точки (0;0) и (п/2; 1) 2) графиком функции y=cosx, прямыми х=3п/4, х=п и осью О...

Алгебра

Помогите, пожалуйста, с алгеброй. Найти площадь фигуры, ограниченной: 1)графиком функции y=sinx, отрезком [0;п] оси Ох и прямой, проходящей через точки (0;0) и (п/2; 1) 2) графиком функции y=cosx, прямыми х=3п/4, х=п и осью Ох 3)графиком функций у=кв.корень(х), у=(х-2)^2 и осью Ох Хоть что-нибудь, хелп!! срочно!

Автор: Гость