Ребята помогите решить упростите выражения а)(x+2)(3+x)(3-x)+x^2(x+2) б)(x+4)^2-9(x-4)^2 прошу
Алгебра
Ребята помогите решить упростите выражения а)(x+2)(3+x)(3-x)+x^2(x+2) б)(x+4)^2-9(x-4)^2 прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+2)(3+x)(3-x)+x²(x+2) -x ³-2x²+9x+18+x³+2x² 9x+18 (x+4)²-9(x-4)² x²+8x+16-9(x²-8x+16) -8x²+80x-128 -x²+8x-16 x²-8x+16
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