76 и 75 срочно )))))))

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75. Между "" находяться глаголы, отвечающие на вопрос что сделать? Заглавная буква обозначает ударение или проверенную букву. Синонимы. "простИть"-"извинИть" алЕть(Алый)-краснЕть(крАсный) вращАть(под ударением)-вертЕть сочинЯть-писАть(напИсанный) идтИ(иДущий)-ходИть бежАть(бЕг)-мчАться(промчАться) Антонимы. покупАть-продавАть(дАть) молчаАть(мОлча)-кричАть(крИк) "забЫть"-"вспОмнить" чернеЕть-белеЕть(бЕлый) браАть-отдаваАть(дАли) браниИть-хвалиИть(хвАлят) 76. вредить; болеть; светить; солить; звонить; сорить; сторожить; возить.