(Возведите Одночлен ) -2m^3 n^2 в четвёртую степень -a^2b^3 в пятую степень
Алгебра
(Возведите Одночлен ) -2m^3 n^2 в четвёртую степень -a^2b^3 в пятую степень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-2m³n²)⁴=16m¹²n⁸ (-a²b³)⁵= - a¹⁰b¹⁵
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