Если к раствору хлорида меди (II) добавить гидроксид лития, то выпадет синий осадок гидроксида меди (II), который при прокаливании превращается в черный оксид меди (II) и воду. Запишите уравнения реакций.
Химия
Если к раствору хлорида меди (II) добавить гидроксид лития, то выпадет синий осадок гидроксида меди (II), который при прокаливании превращается в черный оксид меди (II) и воду. Запишите уравнения реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuCl2 + 2LiOH --> Cu(OH)2 (синий осадок) + 2LiCl Cu(OH)2 -t°-> CuO (черный) + H2O
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