Если к раствору хлорида меди (II) добавить гидроксид лития, то выпадет синий осадок гидроксида меди (II), который при прокаливании превращается в черный оксид меди (II) и воду. Запишите уравнения реакций.

Химия

Если к раствору хлорида меди (II) добавить гидроксид лития, то выпадет синий осадок гидроксида меди (II), который при прокаливании превращается в черный оксид меди (II) и воду. Запишите уравнения реакций.

Автор: Гость