Решите нужно здать после завтра! и нужен чертёж в ларек привезли 6 ящиков груш по 16 кг и ящик слив весом 26 кг.сколько всего килограммов груш и слив привезли?

Математика

Решите нужно здать после завтра! и нужен чертёж в ларек привезли 6 ящиков груш по 16 кг и ящик слив весом 26 кг.сколько всего килограммов груш и слив привезли?

Автор: Гость