Решите нужно здать после завтра! и нужен чертёж в ларек привезли 6 ящиков груш по 16 кг и ящик слив весом 26 кг.сколько всего килограммов груш и слив привезли?

Математика
Решите нужно здать после завтра! и нужен чертёж в ларек привезли 6 ящиков груш по 16 кг и ящик слив весом 26 кг.сколько всего килограммов груш и слив привезли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Груш 6я-? по 16 кг } Слив 1 я - 26кг. }тут общую скобку и вопрос ставишь ... Решение : 1) 6×16=96 (кг) - груш 2) 96+26=122 (кг) - всего груш и слив вместе ...
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