Составьте план на тему "Основание Сибири"
История
Составьте план на тему "Основание Сибири"
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План "Основание Сибири" 1. История и этимология понятия "Сибирь": этапы развития 2.Символический образ Сибири: семиотический анализ. 3. Географическая характеристика Сибири как макрорегиона 4.Социально-экономическая характеристика Сибири: 4.1. Население: демографические изменения на различных исторических этапах 4.2.Коренные народы Сибири и их роль в основании Сибирского макрорегиона 4.3. Экономическое развитие Сибири: промышленность и сельское хозяйство. Хозяйственное развитие Сибири с точки зрения истории 5.Политическая организация Сибирской земли: ретроспективный анализ 6. Роль Сибирского региона в развитии РФ: с основания до наших дней
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