1. К природным источникам углеводородов не принадлежат: А) нефть Б) известняки В) природный газ Г) каменный уголь 2. К процессам переработки нефти принадлежат: А) крекинг Б) изомеризация В) горение Г) полимеризация 3.П...

Химия

1. К природным источникам углеводородов не принадлежат: А) нефть Б) известняки В) природный газ Г) каменный уголь 2. К процессам переработки нефти принадлежат: А) крекинг Б) изомеризация В) горение Г) полимеризация 3.Природный источник углеводородов, основным компонентом которого является метан: А) Нефть; Б) Природный газ; В) Попутный нефтяной газ; Г) Каменный уголь. 4. Сырье для получения натурального каучука: А) Картофель; Б) Млечный сок дерева гевеи; В) Продукты переработки нефти; Г) Продукты переработки каменного угля. 5.Выражать состав нефти одной формулой A) Нельзя, потому что нефть - смесь Б) Можно, потому что нефть – горючее вещество В) Можно, потому что нефть – жидкое вещество Г) Нельзя, потому что нефть – содержит ароматические углеводороды 6. Основные направления промышленной переработки природного газа: A) Синтез новых веществ, источник энергии Б) Получение парафинов В) Химическое сырье для получения полимеров Г) Получение органических растворителей 7. Условная характеристика детонационной стойкости бензина: А) Октановое число; Б) Кислотное число; В) Йодное число; Г) Координационное число 8. Его широко применяют в дорожном строительстве: А) Мазут; Б) Гудрон; В) Парафин; Г) Кокс. 9. Продукт перегонки сложной жидкой смеси, полученный при определенной температуре на ректификационной установке: А) Аликвота; Б) Порция; В) Экстракция; Г) Фракция. 10. Вещества и их смеси при низкой температуре замерзания, применяемые в качестве охлаждающей жидкости в двигателях внутреннего сгорания и других установках: А) Антигены; Б) Антифризы; В) Антисептики; Г) Антидоты. В заданиях 11-13 выберите два верных ответа . Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 балла (1 балл максимум) 11. Важнейшими нефтепродуктами являются: А) керосин Б) каучук В) ацетилен Г) мазут 12. На основе нефтепродуктов синтезируют: А) полипептиды; Б) полиэтилен; В) полипропилен; Г) липиды 13. В состав коксового газа входят: А) водород Б) метан В) хлороводород Г) озон 14. Установите соответствие между названиями и формулами кислот. Правильный ответ оценивается в 2 балла Название Использование 1. Коксовый газ А Используется в доменных печах 2. Кокс Б Используется для получения азотсодержащих удобрений 3. Каменноугольная смола В Используется как топливо 4. Аммиачная вода Г Используется для получения ароматических соединений Д Используется в кондитерском производстве 15. Правильный ответ оценивается в 2 балла. Задание. В лаборатории для определения качества бензина в исследуемый образец помещают кусочек металлического натрия. С какой целью это делается и какие примеси в бензине обнаруживают этим способом?

Автор: Гость