Напишите уравнения реакций с помощью которых можно получить пропаналь исходя из ??тана. Укажите условия реакций
Химия
Напишите уравнения реакций с помощью которых можно получить пропаналь исходя из ??тана. Укажите условия реакций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H6 = C2H4 + H2 (t') C 2H4 + CO2 + H2 = CH 3-CH2-СНО
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