Напишите уравнения реакций с помощью которых можно получить пропаналь исходя из ??тана. Укажите условия реакций

Химия

Напишите уравнения реакций с помощью которых можно получить пропаналь исходя из ??тана. Укажите условия реакций

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