Напишите уравнения реакций с помощью которых можно получить пропаналь исходя из ??тана. Укажите условия реакций

Химия
Напишите уравнения реакций с помощью которых можно получить пропаналь исходя из ??тана. Укажите условия реакций
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H6 = C2H4 + H2 (t') C 2H4 + CO2 + H2 = CH 3-CH2-СНО
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Fe2(SO4)3--->Fe(OH)3--->Fe2O3--->Fe2(SO4)3
Ответить
Математика
1 м в квадрате больше чем 1 дм в квадрате во сколько раз
Ответить
Математика
У Карабаса денег было в 3 раза больше, чем у Буратино. Но после того, как Карабас заплатил все свои налоги – 84 руб., денег у них стало поровну. Ск...
Ответить
Математика
Помогите и обьясните пожалуйста!!! и ниже строчка 5.50 > x > 5.45
Ответить
Русский язык
Помогите с 17 прошу!!!!!
Ответить