Подчеркни слова, в которых все согласные твердые. Брат, гол, сито, дерево, роза.

Русский язык
Подчеркни слова, в которых все согласные твердые. Брат, гол, сито, дерево, роза.
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Гость:
Брат    гол    роза ................................
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