Подчеркни слова, в которых все согласные твердые. Брат, гол, сито, дерево, роза.
Русский язык
Подчеркни слова, в которых все согласные твердые. Брат, гол, сито, дерево, роза.
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Брат гол роза ................................
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