Сосна на 25% выше ёлки. Если каждое дерево подрастёт на 1,8 м, то сосна будет на 10% выше ёлки. Найдите в метрах первоначальную высоту ёлки. А) 1 Б) 0,8 В) 1,2 Г) 2,2

Алгебра

Сосна на 25% выше ёлки. Если каждое дерево подрастёт на 1,8 м, то сосна будет на 10% выше ёлки. Найдите в метрах первоначальную высоту ёлки. А) 1 Б) 0,8 В) 1,2 Г) 2,2

Автор: Гость