Сосна на 25% выше ёлки. Если каждое дерево подрастёт на 1,8 м, то сосна будет на 10% выше ёлки. Найдите в метрах первоначальную высоту ёлки. А) 1 Б) 0,8 В) 1,2 Г) 2,2
Алгебра
Сосна на 25% выше ёлки. Если каждое дерево подрастёт на 1,8 м, то сосна будет на 10% выше ёлки. Найдите в метрах первоначальную высоту ёлки. А) 1 Б) 0,8 В) 1,2 Г) 2,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Пусть х (м) - первоначальная высота ёлки, тогда высота сосны 1,25х, когда деревья подрастут на 1,8 м высота ёлки будет (х+1,8), а высота сосны - (1,25х + 1,8) 10 % = 0, 1 Составим уравнение: (1,25х + 1,8) - (х + 1,8) = 0,1(х + 1,8) 1,25х + 1,8 – х - 1,8 = 0,1х + 0,18 0,15 x = 0,18 x = 1,2 1,2 (м) - первоначальная высота ёлки Ответ: 1,2 м
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