Функция задана формулой y=x^2-1,где -2 ≤ х ≤ 3 1)Составьте таблицу значений функции с ??агом 1 2)Постройте график функции,пользуясь составленной таблицей 3)Пользуясь графиком,найдите ,при каких значениях аргумента значение ...

Алгебра

Функция задана формулой y=x^2-1,где -2 ≤ х ≤ 3 1)Составьте таблицу значений функции с ??агом 1 2)Постройте график функции,пользуясь составленной таблицей 3)Пользуясь графиком,найдите ,при каких значениях аргумента значение функции меньше нуля и при каких -больше нуля 4)Пользуясь графиком функции ,укажите область значений функции

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