Функция задана формулой y=x^2-1,где -2 ≤ х ≤ 3 1)Составьте таблицу значений функции с ??агом 1 2)Постройте график функции,пользуясь составленной таблицей 3)Пользуясь графиком,найдите ,при каких значениях аргумента значение ...
Алгебра
Функция задана формулой y=x^2-1,где -2 ≤ х ≤ 3 1)Составьте таблицу значений функции с ??агом 1 2)Постройте график функции,пользуясь составленной таблицей 3)Пользуясь графиком,найдите ,при каких значениях аргумента значение функции меньше нуля и при каких -больше нуля 4)Пользуясь графиком функции ,укажите область значений функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в картинке, всего хорошего.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Допоможіть відредагувати речення будь ласка 1. У школі мають місце випадки неявк?? на уроках учнів. 2. На столі вабили око вишукані делікатеси....
Английский язык
Обществознание
Завершить предложение:"предприятие, созданное путем объединения собственных сре??ств нескольких участников ради совместного ведения дела называется...
Математика
Интеграл sin(π/4-4x)dx Интеграл √8x-9 dx Интеграл dx/(5-3x)⁴ Помогите пожалуйста) Заране?? спасибо)))