Допоможіть відредагувати речення будь ласка 1. У школі мають місце випадки неявк?? на уроках учнів. 2. На столі вабили око вишукані делікатеси. 3. Поети і письменники багато уваги виділяють темі Україні у своїй творчості. 4...
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Допоможіть відредагувати речення будь ласка 1. У школі мають місце випадки неявк?? на уроках учнів. 2. На столі вабили око вишукані делікатеси. 3. Поети і письменники багато уваги виділяють темі Україні у своїй творчості. 4. Моя автобіографія не містить цікавих фактів чи захоплюючих подій. 5. На зборах було підняте питання про успішність у класі. 6. В десять годин я гуляв на дорозі до школи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У школі є випадки ,коли учні пропускають уроки.Моє окбо вабили вишукані делікатеси.Поети і письменники багато уваги приділяють уваги у своїй творчості Україні.НЕЗНАЮ.На класних зборах було піднято питання про нашу успішність.О десятій годині я гуляв по дорозі до школи.
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