Пидготуйте информацию про першопершоцвити?Яки першоцвити зростають у ваш ой мисцевости ?Коли вони зацвитають?

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Пидготуйте информацию про першопершоцвити?Яки першоцвити зростають у ваш ой мисцевости ?Коли вони зацвитають?
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Автор: Гость
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Гость:
Я не украинец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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