Расписание уроков на англиском языке 3 В класс
Английский язык
Расписание уроков на англиском языке 3 В класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
TIMETABLE (Расписание уроков.) Monday: (понедельник) : English (англ. язык),Maths (математика), Physics (физика), Geography (география), Biology ( биология). Tuesday: (вторник) : Art(s) (рисование), Sport (PT=Physical Training), Russian (русский язык), Russian Literature (русская литература) Wednesday: (среда) : Maths, Chemistry (химия), Music (музыка) Thursday: (четверг) Russian, Math class, IT (Information Technology) - (информатика), PE (Physical Education)-(физкультура) Friday: (пятница) Science (окружающий мир), History (история), Literature, Russian (русский язык) English, Technology (технология), Saturday: (суббота) : Social studies ( обществоведение или обществознание), Maths, IT, Technical Drawing (черчение) По своему дневнику выбери предметы и допиши к дням недели нужные.
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