Расписание уроков на англиском языке 3 В класс

Английский язык
Расписание уроков на англиском языке 3 В класс
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                      TIMETABLE (Расписание уроков.) Monday:    (понедельник) : English (англ. язык),Maths (математика),                              Physics (физика), Geography (география), Biology ( биология).   Tuesday:   (вторник) :  Art(s) (рисование), Sport (PT=Physical Training),                                  Russian (русский  язык), Russian Literature (русская литература)   Wednesday:  (среда) : Maths, Chemistry (химия), Music (музыка) Thursday:  (четверг)  Russian, Math class, IT (Information Technology)                                 - (информатика), PE (Physical Education)-(физкультура) Friday:  (пятница)  Science (окружающий мир), History (история), Literature,                                            Russian (русский язык) English,  Technology (технология), Saturday: (суббота) : Social studies ( обществоведение  или                                            обществознание),  Maths,  IT,  Technical Drawing (черчение) По своему дневнику выбери предметы и допиши к дням недели нужные.
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