Завершить предложение:"предприятие, созданное путем объединения собственных сре??ств нескольких участников ради совместного ведения дела называется....
Обществознание
Завершить предложение:"предприятие, созданное путем объединения собственных сре??ств нескольких участников ради совместного ведения дела называется....
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