Какой угол образует стрелки часов, когда указывают на 6 часов 15 минут? А) Прямой Б) Развёрнутый В) Тупой Г) Острый
Математика
Какой угол образует стрелки часов, когда указывают на 6 часов 15 минут? А) Прямой Б) Развёрнутый В) Тупой Г) Острый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стрелки образуют прямой угол, а если смотреть по-другому, то тупой, но тут, скорее всего А. Прямой
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