Помогииитеееее!!!!!!!!!!!!! номер 2 и 3
Химия
Помогииитеееее!!!!!!!!!!!!! номер 2 и 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 задание .Сначала находим моль 4 делим на 40 получает 0.1 моль потом чтобы получить объем 0.1 умножаем на 22,4 и получается 2,24.
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