Помогите с 17 прошу!!!!!
Русский язык
Помогите с 17 прошу!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказуемое обозначает действие отвечает на вопрос что делать? подчеркивается _______ ______ двумя черточками .
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