Напишите программу, которая считает сумму цифр введённого числа. Язык Python. Спаси??о,кто поможет

Гость: Гость:

Ну я бы на Питоне сделал бы это так: n = input() s = 0 for i in n: s += int(i) print("Сумма цифр:", s) Небольшая хитрость. На входе получаем не число, а строку. А дальше каждый символ строки переводим в цифру и суммируем.