Вредное воздействие метанола на организм человека проявляется в том что он: А) имеет запах. Б) вызывает атрофию зрительного нерва. В) является хорошим растворителем. Г) разрушает печень. ??????

Химия

Вредное воздействие метанола на организм человека проявляется в том что он: А) имеет запах. Б) вызывает атрофию зрительного нерва. В) является хорошим растворителем. Г) разрушает печень. ??????

Автор: Гость