Вредное воздействие метанола на организм человека проявляется в том что он: А) имеет запах. Б) вызывает атрофию зрительного нерва. В) является хорошим растворителем. Г) разрушает печень. ??????

Химия
Вредное воздействие метанола на организм человека проявляется в том что он: А) имеет запах. Б) вызывает атрофию зрительного нерва. В) является хорошим растворителем. Г) разрушает печень. ??????
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метанол очень опсен для организма человека он вызывает поражение зрительного нерва
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