Поставьте знаки препинания в предложениях с нераспространенными согласованными определениями. Ответы: 1. Одна запятая 2. Две запятые 3. Три запятые 4. Не нужны запятые 1.Была белая ночь облачная и тихая. 2.Мы все взошли ...

Русский язык

Поставьте знаки препинания в предложениях с нераспространенными согласованными определениями. Ответы: 1. Одна запятая 2. Две запятые 3. Три запятые 4. Не нужны запятые 1.Была белая ночь облачная и тихая. 2.Мы все взошли на скрипучий дощатый паром. 3.Странный свет неяркий и неподвижный был не похож на солнечный. 4.Было раннее октябрьское утро серое холодное темное. 5.Ее вопросы громкие и неясные как будто разбудили людей. 6.Я сидел сзади и видел молодые напряженные затылки моряков. 7.Холодный ветер резкий и упорный кидает нас и тяжело грести. 8.И потекла новая песня решительная и красивая. 9.А потом пронесся легкий шум торопливый радостный и влажный. 10.Мне ярко запомнилось мглистое и слякотное петербургское лето.

Автор: Гость