Поставьте знаки препинания в предложениях с нераспространенными согласованными определениями. Ответы: 1. Одна запятая 2. Две запятые 3. Три запятые 4. Не нужны запятые 1.Была белая ночь облачная и тихая. 2.Мы все взошли ...
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Поставьте знаки препинания в предложениях с нераспространенными согласованными определениями. Ответы: 1. Одна запятая 2. Две запятые 3. Три запятые 4. Не нужны запятые 1.Была белая ночь облачная и тихая. 2.Мы все взошли на скрипучий дощатый паром. 3.Странный свет неяркий и неподвижный был не похож на солнечный. 4.Было раннее октябрьское утро серое холодное темное. 5.Ее вопросы громкие и неясные как будто разбудили людей. 6.Я сидел сзади и видел молодые напряженные затылки моряков. 7.Холодный ветер резкий и упорный кидает нас и тяжело грести. 8.И потекла новая песня решительная и красивая. 9.А потом пронесся легкий шум торопливый радостный и влажный. 10.Мне ярко запомнилось мглистое и слякотное петербургское лето.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Одна запятая 2. Две запятые 3. Три запятые 4. Не нужны запятые 1.Была белая ночь облачная и тихая.(1) 2.Мы все взошли на скрипучий дощатый паром.(4) 3.Странный свет неяркий и неподвижный был не похож на солнечный.(2) 4.Было раннее октябрьское утро серое холодное темное.(3) 5.Ее вопросы громкие и неясные как будто разбудили людей.(2) 6.Я сидел сзади и видел молодые напряженные затылки моряков.(4) 7.Холодный ветер резкий и упорный кидает нас и тяжело грести.(3) 8.И потекла новая песня решительная и красивая.(1) 9.А потом пронесся легкий шум торопливый радостный и влажный.(2) 10.Мне ярко запомнилось мглистое и слякотное петербургское лето. (4)
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