Раствор уксусной кислоты, вступившей в реакцию с метанолом, если в результате был получен метилацетат массой 64г, что составляет 86,5% от теоретического выхода

Химия

Раствор уксусной кислоты, вступившей в реакцию с метанолом, если в результате был получен метилацетат массой 64г, что составляет 86,5% от теоретического выхода

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