Раствор уксусной кислоты, вступившей в реакцию с метанолом, если в результате был получен метилацетат массой 64г, что составляет 86,5% от теоретического выхода

Химия
Раствор уксусной кислоты, вступившей в реакцию с метанолом, если в результате был получен метилацетат массой 64г, что составляет 86,5% от теоретического выхода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потом выберете сами массу кислоты или массу спирта(я и то и то рассчитала)
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