Автомобиль, двигаясь со скорость V км/ч,прошёл 120 км за t часов.Запишите в виде формулы зависимость:а).Vот t б).t от V

Математика

Автомобиль, двигаясь со скорость V км/ч,прошёл 120 км за t часов.Запишите в виде формулы зависимость:а).Vот t б).t от V

Автор: Гость