Автомобиль, двигаясь со скорость V км/ч,прошёл 120 км за t часов.Запишите в виде формулы зависимость:а).Vот t б).t от V

Математика
Автомобиль, двигаясь со скорость V км/ч,прошёл 120 км за t часов.Запишите в виде формулы зависимость:а).Vот t б).t от V
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=120/t t=120/V Главное выучить формулу'
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